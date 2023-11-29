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Realting.com
Хорватия
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Крапинско-Загорская жупания
Дома
Дома в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия
Дом
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11 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Opcina Tuhelj, Хорватия
3
1
92 м²
www.biliskov.com ID: 13688 Тухель, Святой Крест Красивый отдельностоящий дачный дом площа…
€150,000
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Tuhelj, Хорватия
8
3
700 м²
3
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! КОММЕРЧЕСКО-ЖИЛОЙ ОБЪЕКТ НА БОЛЬШОМ УЧАСТКЕ Продается трехэта…
€945,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 9 комнат
Durmanec, Хорватия
9
3
300 м²
Тракошчан, В непосредственной близости от замка Тракошчан продается недавно построенное пом…
€1,25 млн
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Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Pustodol, Хорватия
7
250 м²
3
I25242 пустодол
€690,000
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Дом 7 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
7
159 м²
1
ПРОДАЖА, ДОМ, СВЯТОЙ ИВАН ЗАЧРЕТЬЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ!Семейный дом / коттедж возле Роз Дизайнер Ау…
€170,000
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Дом 5 комнат с Ownership document, с bus
Opcina Tuhelj, Хорватия
5
148 м²
1
I24436 Святой Криж
€99,000
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Дом 6 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Забок, Хорватия
6
290 м²
1
I24396 Бреговита улица
€275,000
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Дом 5 комнат
Opcina Tuhelj, Хорватия
5
2
200 м²
Хрватско Загорье, Тухельске Топлице Семейный дом площадью 200м2 на участке общей площадь…
€75,000
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Дом с подведенным электричеством, с Ownership document
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
360 м²
1
I23533 Mirkovec
€420,000
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Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Dubrovcan, Хорватия
5
130 м²
1
I22769
€209,000
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Дом 4 комнаты с Spalni
Krapinske Toplice, Хорватия
4
2
120 м²
Крапинске Топлице, ул. Рыбняк Частный семейный дом 120 м2 на участке 349 м2 1975 года постр…
€75,000
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Параметры недвижимости в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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