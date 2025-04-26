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Дома с террасой в Grad Zadar, Хорватия

Задар
30
7 объектов найдено
Дом 9 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 9 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
House with three furnished apartments, 305 m2, Višnjik, Zadar A house with three furnished a…
$719,650
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Дом 6 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 6 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Exclusive and detached villa in Zadar In an intimate and elevated location on the city’s edg…
$2,88 млн
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Дом 5 комнат в Petrcane, Хорватия
Дом 5 комнат
Petrcane, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
House, first row to the sea, Petrčane, Zadar Right next to the sea and the beach, in Petrčan…
$1,66 млн
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Дом 11 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 11 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 689 м²
Количество этажей 3
Investment opportunity in Zadar, 6 apartments – 2 apartments with a pool, new construction a…
$1,99 млн
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Дом 7 комнат в Petrcane, Хорватия
Дом 7 комнат
Petrcane, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Unique Opportunity, House First Row to the Sea, Plot 1,525 m2, Petrčane, Zadar In the first …
$2,77 млн
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Дом 2 комнаты в Crno, Хорватия
Дом 2 комнаты
Crno, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Luxurious villa with spacious garden of 2000m2 Located in the tranquil Zadar settlement of C…
$775,008
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Дом 7 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 7 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Spacious family house 342 m2 with a garden of approx. 600 m2, Zadar, Plovanija, suitable for…
$719,650
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Типы недвижимости в Grad Zadar

виллы

Параметры недвижимости в Grad Zadar, Хорватия

с видом на море
Недорогая
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