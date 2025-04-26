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Дома с видом на море в Grad Zadar, Хорватия

Задар
30
3 объекта найдено
Вилла 16 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 16 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла на самом берегу адриатического моря. Вилла имеет красивый и просторный двор …
$2,02 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В БИБИНЬЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вашему вниманию уникаль…
$646,411
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Вилла 12 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 12 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
$1,86 млн
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Типы недвижимости в Grad Zadar

виллы

Параметры недвижимости в Grad Zadar, Хорватия

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