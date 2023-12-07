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Отели в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
14
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4 объекта найдено
ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ в Nova Mokosica, Хорватия
ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ
Nova Mokosica, Хорватия
Продается уникальный отель 4-5* в самом сердце Дубровника!  Отель с 13 номерами, идеально…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
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Отель 14 комнат в Cavtat, Хорватия
Отель 14 комнат
Cavtat, Хорватия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
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Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Smokvica, Хорватия
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Smokvica, Хорватия
Число комнат 45
Количество этажей 4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orebic, Хорватия
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
Число комнат 19
Количество этажей 4
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal clear …
€6,90 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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