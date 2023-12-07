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Хорватия
Коммерческая
Дубровницко-Неретванская жупания
Коммерческая недвижимость в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Grad Dubrovnik
7
Дубровник
5
Grad Korcula
3
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14 объектов найдено
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ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ
Nova Mokosica, Хорватия
Продается уникальный отель 4-5* в самом сердце Дубровника! Отель с 13 номерами, идеально…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая 20 спален
Lastovo, Хорватия
20
23
2 200 м²
€6,50 млн
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Отель 14 комнат
Cavtat, Хорватия
14
14
252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
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Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Smokvica, Хорватия
45
4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
31
3
3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
19
4
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal clear …
€6,90 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
Центр Дубровника: 6 км Морской участок Размер участка: 900м2 Проект: 4-этажное свой…
€1,50 млн
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Коммерческая 12 спален с патио
Дубровник, Хорватия
12
12
750 м²
Дом Кабога расположен в самом сердце порта Груз. Дом был построен в 16 веке. Внутреннее прос…
€1,87 млн
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Коммерческая
Дубровник, Хорватия
Участок под застройку: 21 000м2 расположен в 14 км от Дубровника Старый город. Этот участок,…
€2,52 млн
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Коммерческая 21 спальня с Spalni
Дубровник, Хорватия
21
23
2 948 м²
Расположение: Peljesac Дубровник: 100 км 4-звездочный отель расположен на пляже Однокомнатны…
€6,25 млн
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Коммерческая 4 ванных
Дубровник, Хорватия
4
166 м²
Дом с рестораном у входа в старый город Дубровник. Ресторан с видом на порт Дубровника. Номе…
€1,51 млн
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Коммерческая с Spalni
Kolocep, Хорватия
Расположение: Колоцеп, Дубровник Размер участка: 1400м2 Море: 150м Платная вилла Проект со в…
€500,000
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Коммерческая
cara, Хорватия
16 000 м²
Корчула - Смоквица. Сельскохозяйственная земля - лес, 16.000м2, расположена вдоль дороги, в …
€225,000
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Производство 1 комната
Pupnat, Хорватия
1
180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€150,000
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Типы недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания
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