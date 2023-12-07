Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Дубровницко-Неретванская жупания

Коммерческая недвижимость в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

Grad Dubrovnik
7
Дубровник
5
Grad Korcula
3
14 объектов найдено
ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ в Nova Mokosica, Хорватия
ОТЕЛЬ 4-5* В ЦЕНТРЕ ДУБРОВНИКА, ХОРВАТИЯ
Nova Mokosica, Хорватия
Продается уникальный отель 4-5* в самом сердце Дубровника!  Отель с 13 номерами, идеально…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая 20 спален в Lastovo, Хорватия
Коммерческая 20 спален
Lastovo, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 2 200 м²
€6,50 млн
Оставить заявку
Отель 14 комнат в Cavtat, Хорватия
Отель 14 комнат
Cavtat, Хорватия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
Оставить заявку
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Smokvica, Хорватия
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Smokvica, Хорватия
Число комнат 45
Количество этажей 4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Число комнат 31
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orebic, Хорватия
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
Число комнат 19
Количество этажей 4
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal clear …
€6,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
Центр Дубровника: 6 км Морской участок Размер участка: 900м2 Проект: 4-этажное свой…
€1,50 млн
Оставить заявку
Коммерческая 12 спален с патио в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 12 спален с патио
Дубровник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 750 м²
Дом Кабога расположен в самом сердце порта Груз. Дом был построен в 16 веке. Внутреннее прос…
€1,87 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
Участок под застройку: 21 000м2 расположен в 14 км от Дубровника Старый город. Этот участок,…
€2,52 млн
Оставить заявку
Коммерческая 21 спальня с Spalni в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 21 спальня с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 2 948 м²
Расположение: Peljesac Дубровник: 100 км 4-звездочный отель расположен на пляже Однокомнатны…
€6,25 млн
Оставить заявку
Коммерческая 4 ванных в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 4 ванных
Дубровник, Хорватия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Дом с рестораном у входа в старый город Дубровник. Ресторан с видом на порт Дубровника. Номе…
€1,51 млн
Оставить заявку
Коммерческая с Spalni в Kolocep, Хорватия
Коммерческая с Spalni
Kolocep, Хорватия
Расположение: Колоцеп, Дубровник Размер участка: 1400м2 Море: 150м Платная вилла Проект со в…
€500,000
Оставить заявку
Коммерческая в cara, Хорватия
Коммерческая
cara, Хорватия
Площадь 16 000 м²
Корчула - Смоквица. Сельскохозяйственная земля - лес, 16.000м2, расположена вдоль дороги, в …
€225,000
Оставить заявку
Производство 1 комната в Pupnat, Хорватия
Производство 1 комната
Pupnat, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€150,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания

отели
Realting.com
Перейти