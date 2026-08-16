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Жилье в Opcina Slivno, Хорватия

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дома
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Duba, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Duba, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Apartment with panoramic sea view, 100 m2, Duba, Slivno The apartment with a net usable area…
$348,753
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Вилла 4 комнаты в Komarna, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Komarna, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Сливно, Комарна Роскошно декорированная вилла площадью 254 м2 на трех этажах, на участке пл…
$1,56 млн
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Дом 9 комнат в Klek, Хорватия
Дом 9 комнат
Klek, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 417 м²
Сливно, Клек (Радаль), отдельно стоящий дом 417 м2 на 4 этажах и сад 448 м2 с прекрасным вид…
$761,290
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Дом 15 комнат в Blace, Хорватия
Дом 15 комнат
Blace, Хорватия
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 484 м²
www.biliskov.com  ID: 13626 Меткович, Блаце Отдельностоящий дом площадью 483,55м2, построе…
$1,96 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

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