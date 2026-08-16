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Жилье в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

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дома
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3 объекта найдено
Вилла в Slano, Хорватия
Вилла
Slano, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя воплощение адриатической роскоши с этой изысканной виллой с бассейном на п…
$783,401
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Вилла в Slano, Хорватия
Вилла
Slano, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Горячая распродажа! Цена снизилась с 1,8 млн до 1,6 млн евро!Вилла на берегу моря, 3 уровня …
$1,83 млн
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Вилла в Slano, Хорватия
Вилла
Slano, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Потрясающая современная вилла, расположенная в исключительном месте в очаровательном городке…
$1,00 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

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