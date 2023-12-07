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Квартиры в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€235,000
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Квартира 1 спальня в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 1 спальня
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€170,000
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Квартира 2 спальни в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€202,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Smokvica, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Smokvica, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Elite apartments for sale, located in a building under construction in a picturesque bay wit…
€536,400
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Квартира 5 комнат в Дубровник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Дубровник, Горица - первая линия от моря Красивая, уютная пятикомнатная квартира 178 м2 на …
€830,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка в Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Vela Luka, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продаются квартиры в строящемся доме с лифтом, расположенном на исключительной локации в пер…
€615,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Trpanj, Хорватия
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Trpanj, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 8/10
» Весь город на ладони» , такое впечатление производит квартира. которую мы предлагаем Вам к…
€85,434
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Квартира 2 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Квартира 2 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Расположение: Дубровник, Плоче Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Сауна комната: 1 Внутреннее прос…
€1,15 млн
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Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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