Купить производственное здание в Турции

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Производствов Конья, Турция
Производство
Конья, Турция
9 000 м²
€ 8,500,000
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:Фабрика находится в Конье / Промышленная зона. Общая площадь завода с…

Регионы с недвижимостью на продажу

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