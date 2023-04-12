Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Магазины

Купить магазин в Анталья, Турция

Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазин 1 ваннаяв Махмутлар центр, Турция
Магазин 1 ванная
Махмутлар центр, Турция
1 ванных комнат Количество этажей 12
€ 199,000
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти