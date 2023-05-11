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Коммерческая недвижимость в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
133
150 объектов найдено
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 149 м²
€ 450,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 55 м²
€ 192,500
Коммерческая 3 спальни в Алания, Турция
Коммерческая 3 спальни
Алания, Турция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
€ 225,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 80 м²
€ 230,000
Коммерческая 4 спальни в Аланья, Турция
Коммерческая 4 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 4
Площадь 258 м²
€ 530,000
Коммерческая в Okurcalar, Турция
Коммерческая
Okurcalar, Турция
Площадь 47 м²
€ 185,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 50 м²
€ 300,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 32 м²
€ 200,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 49 м²
€ 225,000
Магазин 1 ванная в Махмутлар центр, Турция
Магазин 1 ванная
Махмутлар центр, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
€ 199,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
€ 379,500
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
€ 92,400
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 2,035,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 469 м²
Этаж 1/1
€ 6,050,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 8,800,000
Отель 2 комнаты в Аланья, Турция
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
€ 3,606,400
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 5,885,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 24,200,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 10,725,000
Коммерческая 5 комнат в Аланья, Турция
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
€ 825,000
Коммерческая 1 комната в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
€ 825,000
Коммерческая 2 комнаты в Аланья, Турция
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
€ 249,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 278 м²
Этаж 1/1
€ 935,000
Коммерческая 1 комната в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
€ 462,000
Коммерческая 1 комната в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 670 м²
Этаж 1
€ 1,375,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
€ 858,000
Коммерческая 5 комнат в Аланья, Турция
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
€ 495,000
Коммерческая 1 комната в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
€ 131,200
Коммерческая 1 комната в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
€ 936,800
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Этаж 1/1
€ 924,000
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