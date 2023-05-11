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Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Алания
Коммерческая недвижимость в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
133
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150 объектов найдено
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Коммерческая
Аланья, Турция
149 м²
€ 450,000
Коммерческая
Аланья, Турция
55 м²
€ 192,500
Коммерческая 3 спальни
Алания, Турция
3
150 м²
€ 225,000
Коммерческая
Аланья, Турция
80 м²
€ 230,000
Коммерческая 4 спальни
Аланья, Турция
4
258 м²
€ 530,000
Коммерческая
Okurcalar, Турция
47 м²
€ 185,000
Коммерческая
Аланья, Турция
50 м²
€ 300,000
Коммерческая
Аланья, Турция
32 м²
€ 200,000
Коммерческая
Аланья, Турция
49 м²
€ 225,000
Магазин 1 ванная
Махмутлар центр, Турция
1
12
€ 199,000
Коммерческая
Аланья, Турция
270 м²
1/1
€ 379,500
Коммерческая
Аланья, Турция
40 м²
2/2
€ 92,400
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
€ 2,035,000
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1
469 м²
1/1
€ 6,050,000
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
€ 8,800,000
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
2
55 м²
1/1
€ 3,606,400
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
€ 5,885,000
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
€ 24,200,000
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
€ 10,725,000
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5
300 м²
1/1
€ 825,000
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1
180 м²
1/1
€ 825,000
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
2
1
40 м²
1
€ 249,000
Коммерческая
Аланья, Турция
278 м²
1/1
€ 935,000
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1
230 м²
1/1
€ 462,000
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1
1
670 м²
1
€ 1,375,000
Коммерческая
Аланья, Турция
500 м²
1/1
€ 858,000
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5
400 м²
1/1
€ 495,000
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1
38 м²
1/1
€ 131,200
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1
312 м²
1/1
€ 936,800
Коммерческая
Аланья, Турция
1/1
€ 924,000
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