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Отели в Алаканти, Испания

Аликанте
4
Sant Joan d Alacant
2
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6 объектов найдено
Отель 14 спален в Аликанте, Испания
Отель 14 спален
Аликанте, Испания
14 ванных комнат 1 063 м²
€ 1,700,000
Продается инвестиционный проект, апарт-отель вблизи центра Аликанте ! Площадь участка 300м2,…
Отель в Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
750 м²
€ 4,000,000
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
Отель в Аликанте, Испания
Отель
Аликанте, Испания
€ 4,000,000
Отель в историческом  центре города Аликанте с прекрасным месторасположением:  ряд…
Отель 18 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Отель 18 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
1 700 м²
€ 1,000,000
Проект уже утвержден администрацией города Кампельо. В отеле есть большой ресторан и парковк…
Отель 64 спальни в Аликанте, Испания
Отель 64 спальни
Аликанте, Испания
64 ванных комнат
€ 5,500,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные. Рентабельнос…
Отель 50 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Отель 50 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
50 ванных комнат
€ 4,350,000
Предлагаем вашему вниманию шикарный отель в Кампельо с видом на море.Отель имеет 25 двухмест…
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