Купить ресторан в Черногории

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51 объект найдено
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Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
25 м²
€ 52,000
Код объекта - 0.n/a.16.Продается офисное 2-уровневое помещение 25м2 (укнижено 21м2) в Македо…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
32 м²
€ 60,000
Код объекта - 9.25.16.11171Продается офисное помещение 32м2 в районе Македонско населье г.Ба…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
120 м²
€ 120,000
Код объекта - 4.25.16.11162Коммерческое помещение под кафе, бар с террасой в Сутоморе Площад…
Ресторан, кафе 4 спальни
Шушань, Черногория
500 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
9 м²
€ 29,000
Код объекта - 9.25.16.11130Продается офисное помещение в Македонском населье г.Бар. Близко к…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
112 м²
€ 266,000
Код объекта - 4.25.16.11049Просторное коммерческое помещение в новом районе города Бар в 100…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
30 м²
€ 66,000
Код объекта - 9.25.16.10897Продается офисное помещение в центре г.Бар на бульваре. Площадь …
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
29 м²
€ 69,000
Код объекта - 9.25.16.10883Продаётся офисное помещение в центре Бара. 26м2 Состоит из большо…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
103 м²
€ 340,000
Код объекта - 9.27.16.10880Продается офисное помещение г.Подгорица, в Шоппинг-центре. Площад…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
3 500 м²
€ 3,000,000
Код объекта - 8.25.16.10856 Предлагается к покупке коммерческое здание с землей в Баре. …
Ресторан, кафе
Будва, Черногория
480 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
30 м²
€ 55,000
Код объекта - 5.25.16.10809Двухуровневое офисное помещение в городе Бар, район Македонско на…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
19 м²
€ 55,000
Код объекта - 5.25.16.10310Предлагаем к продаже коммерческое помещение в городе Бар площадью…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
43 м²
€ 75,000
Код объекта - 4.25.16.10149Коммерческое помещение в центре Бара Характеристики объекта: - ко…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
171 м²
€ 300,000
Код объекта - 4.25.16.10102Двухэтажное коммерческое помещение в центре Бара Характеристики о…
Ресторан, кафе
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
26 м²
€ 165,000
Ресторан, кафе
Рафаиловичи, Черногория
190 м²
Цена по запросу
Будва, Бечичи — Ресторан в прекрасном месте, на продажу Это место находится в прекрасном ме…
Ресторан, кафе
Херцег-Нови, Черногория
163 м²
€ 320,000
Посадочных мест - 100 Площадь внутренних помещений 76 кв.м., площадь террасы 87кв.м. На …
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
85 м²
€ 135,000
Код объекта - 1.30.16.9871В центре Будвы в непосредственной близости от TQPLAZA, центральног…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
26 м²
€ 160,000
Код объекта - 1.20.16.9870После 7 сезонов продаем/сдаем успешный ресторанный бизнес на главн…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
68 м²
€ 130,000
Код объекта - 1.25.16.9682Предлагается к продаже офисное помещение в деловом центре города Б…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
260 м²
€ 760,000
Код объекта - 1.25.16.9468Предлагается к продаже помещение 2 этажного ресторана в Баре пря…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
2 000 м²
€ 850,000
Код объекта - 1.29.16.9107Предлагается к продаже завод в г. Ульцинь. Здание бывшей пекарни. …
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
70 м²
€ 315,000
Код объекта - 1.30.16.8967Высококлассное коммерческое помещение в мультифункциональном компл…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
200 м²
€ 600,000
Код объекта - 00578«Ресторанный бизнес рядом с институтом Simo Milošević» — Игало, Херцег-Но…
Ресторан, кафе
Seoca, Черногория
533 м²
€ 1,900,000
Будва, Яз — Просторный двухэтажный ресторан в отличном месте на пляже Яз на продажу Двухэтаж…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
400 м²
€ 630,000
Код объекта - 1.30.16.7613Помещение 400 кв.м. , состоит из подрума+преземле(панорамные окна)…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
119 м²
€ 50,000
Код объекта - 1.25.16.7014Предлагаем на продажу производственное / складское помещение в гор…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
52 м²
€ 150,000
Код объекта - 1.25.16.7000Офисное помещение на набережной города Бар, территориально напроти…
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Регионы с недвижимостью на продажу
Свети-Стефан
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Бар
Будва
Херцег-Нови
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