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Доходные дома в Латвии

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Доходный дом В архив
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7 объектов найдено
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 1 594 м²
Количество этажей 6
€ 1,600,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 4 707 м²
€ 935,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 4 250 м²
€ 11,500,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
€ 5,950,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 2 070 м²
€ 1,400,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 2 700 м²
€ 1,300,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 3 150 м²
€ 2,550,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Видземе
Рига
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