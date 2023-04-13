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Купить отель в Юрмале, Латвия

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6 объектов найдено
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
1 025 м² 3/3 Этаж
€ 1,200,000
300 метров от пляжаСостоит из двух корпусов: Главный корпус, 3 этажа, 900 м2. Второй корпус,…
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
2 479 м²
€ 1,312,500
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, …
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
1 197 м² 3/3 Этаж
€ 3,500,000
Предлагается на аренду или продается новая коммерческая собственность, в Юрмале, Майори, ули…
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
1 838 м²
€ 1,900,000
Предлагаем на продажу недвижимое имущество - гостиницу, которая расположена на самой попул…
Отель 26 комнатв Юрмала, Латвия
Отель 26 комнат
Юрмала, Латвия
26 Количество комнат 1 000 м² 1/3 Этаж
€ 1,100,000
Продаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный дом на шосс…
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
1 000 м²
€ 2,300,000
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

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