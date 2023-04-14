Купить доходный дом в Германии

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Доходный дом 10 спален
Pirmasens, Германия
15 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 519,000
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
360 м²
€ 2,232,000
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
24 Количество комнат
750 м²
Количество этажей 4
€ 4,310,000
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
Доходный дом 15 комнат
Dornach, Германия
15 Количество комнат
450 м²
Количество этажей 3
€ 5,800,000
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м²
Количество этажей 3
€ 7,500,000
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
Доходный дом
Гамбург, Германия
980 м²
Количество этажей 5
€ 4,700,000
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
Доходный дом
Dornach, Германия
1 690 м²
Количество этажей 5
€ 12,100,000
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
Доходный дом 21 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
21 Количество комнат
630 м²
Количество этажей 3
€ 5,100,000
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
600 м²
Количество этажей 4
€ 3,200,000
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
Доходный дом 28 комнат
Берлин, Германия
28 Количество комнат
987 м²
Количество этажей 3
€ 3,900,000
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
4 750 м²
€ 11,500,000
Германия Северный Рейн-Вестфалия Пансионат для пожилых Пансионат с…
Доходный дом
Германия, Германия
€ 4,500,000
Доходный дом с разрешением на строительство! Существующее здание с 15 квартирами (от 56 д…
Доходный дом
Германия, Германия
495 м²
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Доходный дом с врачебными кабинетами в Берлине! Здание состоит из 3 коммерческих помещени…
Доходный дом
Рейнланд-Пфальц, Германия
1 259 м²
€ 700,000
Германия Райнланд-Пфальц г. Кайзерслаутерн Доходный дом …
Доходный дом
Бавария, Германия
5 162 м²
€ 1,660,000
Германия Бавария Дом престарелых в курортном городе Дом пре…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
2 835 м²
€ 4,000,000
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Хиддезен (Детмольд) Новый доход…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
4 874 м²
€ 8,755,000
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Дортмунд Доходный дом с суперма…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
552 м²
€ 525,000
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия Район Обербергиш, адм. округ Кёльн г.Б…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
705 м²
€ 595,000
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия адм. округ Мюнстер г. Боттроп (Bottrop…
Доходный дом
Нижняя Саксония, Германия
606 м²
€ 700,000
Германия Земля Нижняя Саксония район Ганновер коммуна Ведемарк …
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
360 м²
€ 545,000
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия адм. округ Мюнстер район Реклингхаузен…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
927 м²
€ 615,000
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г. Дуйсбург Доходный до…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
978 м²
€ 598,000
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г. Реклингхаузен Доходн…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
800 м²
€ 700,000
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия адм. округ Мюнстер, район Реклингхаузен …
Доходный дом
Гессен, Германия
2 006 м²
€ 3,100,000
Германия Федеральная земля Гессен г.Дитценбах Доходный дом в 1…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
270 м²
€ 179,500
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Доходный дом (4…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
2 221 м²
€ 4,200,000
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Билефельд …
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
699 м²
€ 2,800,000
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Эссен Студенческое…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
2 957 м²
€ 7,200,000
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Доходный дом (4,5% годов…
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