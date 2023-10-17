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Магазины в Хорватии

Загреб
15
Grad Split
7
Сплит
7
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23 объекта найдено
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 21 м²
www.biliskov.com  ID: 13543 Дубрава Помещение общественного питания площадью 20,77м2 на пе…
€58,000
Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Сплит, Сучидар, двухэтажное офисное помещение 68м2, в коммерческом и жилом здании на первом …
€160,000
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Горня Дубрава, офисное помещение Однокомнатное офисное помещение 35 м2 НКП на первом этаже …
€60,000
Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
€448,000
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 6 м²
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
€20,000
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 245 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 245,28 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€978,667
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 212 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 211,56 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€844,124
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 217 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 216,99 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€865,790
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 120,34 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€480,156
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 213 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 213,29 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€851,027
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 309 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€1,23 млн
Магазин 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 218 м²
Врбик   Коммерческое помещение 218,35 м2 на цокольном и цокольном этажах здания 1989 года …
€420,000
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 13 м²
Сигечица, Уличный бар с налаженным бизнесом в очень посещаемом месте! Площадь 13м2. Он и…
€75,000
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 172 м²
Трешневка, возле башни Цибона   Бизнес-пространство на двух этажах 172,41 м2 на первом эта…
€350,000
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Новый Загреб, Дугаве Деловое помещение 41,53 м2 на первом этаже новостройки (2021 г.) Прос…
€87,000
Магазин 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…
€500,000
Магазин 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Новый Загреб-Запад, Реметинечка цеста Хорошо зарекомендовавший себя кафе-бар площадью 49 м2…
€130,000
Магазин 1 комната в Klinca Sela, Хорватия
Магазин 1 комната
Klinca Sela, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
€187,500
Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
€150,000
Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
Сплит, Смрдечац Тихое и приятное соседское кафе с полезной внутренней площадью 45м2 и сарае…
€300,000
Магазин 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Сплит, Город, офисное помещение 49м2 на первом этаже жилого дома. Пространство расположено в…
€186,200
Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
 офисные помещения 41 м2 и открытая площадка / терраса 29 м2 устоявшееся кафе в бизнес-жило…
€180,000
Магазин 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Площадь Кватерник Деловая площадь 108,87 м2 на первом этаже и подвале здания, построенного …
€180,000

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