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Инвестиционная недвижимость в Бургасская область, Болгария

Nesebar
5
Kameno
1
Obzor
1
Tsarevo
1
Святой Влас
1
Инвестиционная В архив
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7 объектов найдено
Инвестиционная в Rusokastro, Болгария
Инвестиционная
Rusokastro, Болгария
€ 62,500
Инвестиционная в Tsarevo, Болгария
Инвестиционная
Tsarevo, Болгария
€ 51,900
Инвестиционная в Ravda, Болгария
Инвестиционная
Ravda, Болгария
33 м² 6 Этаж
€ 39,305
Новый комплекс апартаментов премиум-класса Marea Garden 2 находится в 5 минутах ходьбы от Це…
Инвестиционная в Obzor, Болгария
Инвестиционная
Obzor, Болгария
€ 1,250,000
Инвестиционная в Несебр, Болгария
Инвестиционная
Несебр, Болгария
2 627 м²
€ 1,250,000
Расположен  курортно-оздоровительной зоне г.Солнечный берег, с одной из сторон гранич…
Инвестиционная в Несебр, Болгария
Инвестиционная
Несебр, Болгария
30 м²
€ 13,000
Продается в хорошие руки разработанный вело-прокат и вело-магазин в курортном комплексе Со…
Инвестиционная в Святой Влас, Болгария
Инвестиционная
Святой Влас, Болгария
2 200 м²
€ 1,500,000
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
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