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Коммерческая
Беларусь
Слуцкий район
Коммерческая недвижимость в Слуцкий район, Беларусь
Слуцк
7
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7 объектов найдено
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Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
2
51 м²
1/5
Продается торговое помещение в городе Слуцке Адрес: г. Слуцк ул. Кононовича, д. 4. ❤️Прода…
€35,921
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Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
944 м²
3
Интересный объект по интересной цене в г. Слуцке! Предлагаем вашему вниманию отдельностоящее…
€178,661
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Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
4
72 м²
1
Торговое помещение Адрес: Слуцк, ул. Мельничная, д. 12Б ❤️ Продается хорошее помещение для к…
€32,991
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Коммерческая с охраной, с подъездными путями
Слуцк, Беларусь
18 м²
1/1
Продается автостоянка в г. Слуцке, по ул. Ленина, 96А. Земельный участок в постоянном польз…
€89,803
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Коммерческая 10 комнат с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
10
377 м²
1/1
Редкое предложение: здание административно-хозяйственного назначения вблизи центральных улиц…
€47,265
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Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
1 009 м²
1/1
Здание бывшей кухни-столовой 1008,6 м2 расположено на участке 0,4973 га. По периметру участо…
€56,718
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Коммерческая с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Слуцк, Беларусь
692 м²
1
Продается готовый бизнес в г. Слуцке. На земельном участке площадью 0.94 га (договор аренды)…
€283,589
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