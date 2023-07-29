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Realting.com
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Коммерческая недвижимость в Минске, Беларусь
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Отель 10 спален
Минск, Беларусь
11
10
1 033 м²
2
Продается апарт-отель в центре города Общая площадь (по экспертизе с учетом перегородок) …
€ 1,631,700
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Готовый бизнес
Минск, Беларусь
169 м²
Продается известный бар "Mockingbird" в Минске - идеальный старт для новичков в ре…
€ 53,484
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Офис
Минск, Беларусь
34 м²
2/12
Продажа офиса в престижном БЦ Домашевский Адрес: Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66 ❤️ Хотите…
€ 53,484
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Коммерческая
Минск, Беларусь
13 м²
4
Общая площадь 12.7 м2, материал стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный ж/б, 2011 года …
€ 4,533
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Коммерческая
Минск, Беларусь
13 м²
3/3
Предлагается уникальная возможность приобрести машино-место , которое находится в непо…
€ 7,705
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Другое
Минск, Беларусь
11 м²
4
Общая площадь 11.3 м2, материал стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный ж/б, 2011 года …
€ 3,989
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Склад 4 комнаты
Минск, Беларусь
4
446 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение общей площадью 445,7 м2, расположенное п…
€ 312,743
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Офис 8 комнат
Минск, Беларусь
8
212 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение площадью 212,4 м2, расположенн…
€ 240,676
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Офис 13 комнат
Минск, Беларусь
13
446 м²
1
Продается офис общей площадью 446,2 м2, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Мяс…
€ 525,824
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Офис 10 комнат
Минск, Беларусь
10
278 м²
1/10
Продажа офисногоного помещения 277.8 м2, г. Минск, ул. Харьковская 58. Помещение расположено…
€ 302,191
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Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
102 м²
4/4
Продаётся современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. Офис площадью …
€ 120,438
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Минск, Беларусь
1
20 м²
1
Предлагаем вашему вниманию торговое помещение на 1 этаже ТЦ «Променад» …
€ 32,815
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
12 м²
1/1
Продажа двух машино - мест в самом лучшем и престижном районе Минска! Удобный за…
€ 14,504
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
18 м²
€ 4,261
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
36 м²
10/16
Административные помещения в современном офисном здании по улице Тимирязева, д.65/В (Ц…
€ 31,272
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
10 м²
2/3
Машиноместо в трёхуровневом паркинге ЖК Каскад. Адрес: Минск, ул. Скрыганова, д.…
€ 2,266
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
12 м²
1/12
Машино-место в закрытом подземном паркинге ул. Якубова 2/2 Адрес: Минск, ул. Якубова, д. 2/2…
€ 8,612
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
16 м²
2/3
Машиноместо в трёхуровневом паркинге ЖК Каскад. Адрес: Минск, ул. Скрыганова, д.…
€ 3,173
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
14 м²
Супервыгодное предложение по продаже машино-места в многоуровневом паркинге (6 этажей) рядом…
€ 1,722
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
13 м²
3/3
Машино-место в трёхуровневом паркинге! Адрес: Минск, пр. Дзержинского, д. 11В ❤️ Парковочное…
€ 2,629
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
13 м²
9
Продается машиноместо, г. Минск, ул. Германовская 7, Минск Мир. Машиноместо площадь…
€ 4,170
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
75 м²
1
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€ 144,134
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
75 м²
1
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€ 144,134
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
75 м²
1/4
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€ 144,134
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
242 м²
5/10
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 133,818
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
160 м²
5/5
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 89,925
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
281 м²
5/10
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 155,383
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Минск, Беларусь
1
12 м²
14
Мы предлагаем уникальную возможность приобрести машино-места, которые находятся в непосредст…
€ 9,065
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Минск, Беларусь
1
12 м²
Мы предлагаем уникальную возможность приобрести машино-места, которые находятся в непосредст…
€ 9,065
Рекомендовать
Магазин
Минск, Беларусь
28 м²
2/18
Современная студия красоты с качественным ремонтом! Адрес: Минск, пр-т Дзержинского, д. 24 -…
€ 63,002
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