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Коммерческая недвижимость в Минске, Беларусь

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425 объектов найдено
Отель 10 спален в Минск, Беларусь
VIP
Отель 10 спален
Минск, Беларусь
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 2
Продается апарт-отель в центре города Общая площадь (по экспертизе с учетом перегородок) …
€ 1,631,700
Готовый бизнес в Минск, Беларусь
Готовый бизнес
Минск, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается известный бар "Mockingbird" в Минске - идеальный старт для новичков в ре…
€ 53,484
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 34 м²
Этаж 2/12
Продажа офиса в престижном БЦ Домашевский Адрес: Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66 ❤️ Хотите…
€ 53,484
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 13 м²
Количество этажей 4
Общая площадь 12.7 м2, материал стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный ж/б, 2011 года …
€ 4,533
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 13 м²
Этаж 3/3
Предлагается уникальная возможность приобрести машино-место ,  которое находится в непо…
€ 7,705
Другое в Минск, Беларусь
Другое
Минск, Беларусь
Площадь 11 м²
Количество этажей 4
Общая площадь 11.3 м2, материал стен - блоки из ячеистого бетона, монолитный ж/б, 2011 года …
€ 3,989
Склад 4 комнаты в Минск, Беларусь
Склад 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение общей площадью 445,7 м2, расположенное п…
€ 312,743
Офис 8 комнат в Минск, Беларусь
Офис 8 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение площадью 212,4 м2, расположенн…
€ 240,676
Офис 13 комнат в Минск, Беларусь
Офис 13 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 13
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Продается офис общей площадью 446,2 м2, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Мяс…
€ 525,824
Офис 10 комнат в Минск, Беларусь
Офис 10 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 278 м²
Этаж 1/10
Продажа офисногоного помещения 277.8 м2, г. Минск, ул. Харьковская 58. Помещение расположено…
€ 302,191
Офис 2 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Продаётся современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. Офис площадью …
€ 120,438
Коммерческая 1 комната в Минск, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию торговое помещение на 1 этаже ТЦ «Променад» …
€ 32,815
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/1
Продажа  двух машино - мест в самом лучшем  и престижном районе Минска! Удобный за…
€ 14,504
Коммерческая 2 комнаты в Минск, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 18 м²
€ 4,261
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 36 м²
Этаж 10/16
Административные помещения  в современном офисном здании по улице Тимирязева, д.65/В (Ц…
€ 31,272
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 10 м²
Этаж 2/3
Машиноместо в трёхуровневом паркинге  ЖК Каскад.  Адрес: Минск, ул. Скрыганова, д.…
€ 2,266
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/12
Машино-место в закрытом подземном паркинге ул. Якубова 2/2 Адрес: Минск, ул. Якубова, д. 2/2…
€ 8,612
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 16 м²
Этаж 2/3
Машиноместо в трёхуровневом паркинге  ЖК Каскад.  Адрес: Минск, ул. Скрыганова, д.…
€ 3,173
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 14 м²
Супервыгодное предложение по продаже машино-места в многоуровневом паркинге (6 этажей) рядом…
€ 1,722
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 13 м²
Этаж 3/3
Машино-место в трёхуровневом паркинге! Адрес: Минск, пр. Дзержинского, д. 11В ❤️ Парковочное…
€ 2,629
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 13 м²
Количество этажей 9
 Продается машиноместо, г. Минск, ул. Германовская 7, Минск Мир. Машиноместо площадь…
€ 4,170
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€ 144,134
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€ 144,134
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Административно-торговое помещение ул. Академическая, д.7 Площадь 74,6 кв.м. Первый этаж жил…
€ 144,134
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 242 м²
Этаж 5/10
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 133,818
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 160 м²
Этаж 5/5
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 89,925
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 281 м²
Этаж 5/10
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 155,383
Коммерческая 1 комната в Минск, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 12 м²
Количество этажей 14
Мы предлагаем уникальную возможность приобрести машино-места, которые находятся в непосредст…
€ 9,065
Коммерческая 1 комната в Минск, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 12 м²
Мы предлагаем уникальную возможность приобрести машино-места, которые находятся в непосредст…
€ 9,065
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 2/18
Современная студия красоты с качественным ремонтом! Адрес: Минск, пр-т Дзержинского, д. 24 -…
€ 63,002
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