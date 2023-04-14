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Дзержинский район
Купить коммерческую недвижимость в Дзержинский район, Беларусь
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23 объекта найдено
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Коммерческая 1 комната
Станьковский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
1 174 м²
1/1 Этаж
€ 47,051
Продается кирпичное здание с возможностью перепрофилирования площадью 1174,4 кв.м. Рас…
Склад
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
9 990 м²
1/1 Этаж
€ 5,875,436
Строительство здания склада Д. Шпильки, Фанипольский с/с, Дзержинский район, Минский район&n…
Производство
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 847 м²
€ 22,620
Продажа Производство/склад. Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с, около де…
Коммерческая
Боровской сельский Совет, Беларусь
519 м²
1/1 Этаж
€ 190,012
Продается крестьянское (фермерское) хозяйство КФХ Бакиновское. Адрес: Дзержинский р-н…
Коммерческая
Негорельский сельский Совет, Беларусь
9 550 м²
€ 18,096
Открытая площадка в перспективном месте. Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с, ок…
Коммерческая 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
1/5 Этаж
€ 34,383
Продаётся нежилое помещение в г. Дзержинске на ул. Радужная д.17/6 Помещение находится на пе…
Коммерческая
Дзержинск, Беларусь
350 м²
Количество этажей 1
€ 153,819
Joiner workshop with an area of 350 m2. The brick building was built in 1982, reconstr…
Склад 3 комнаты
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
1 426 м²
1/1 Этаж
€ 190,012
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
Коммерческая
Дзержинск, Беларусь
1 305 м²
€ 153,819
Всего 130 долл за м 2 от всех строений! Всего строений 1305 м2 из них 433.2 кв.м &ndas…
Коммерческая 16 комнат
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
16 Количество комнат
397 м²
Количество этажей 2
€ 315,781
Продается реконструированное здание Школы-детсада. Реконструкция проводилась в одноква…
Производство 1 комната
Станьково, Беларусь
1 Количество комнат
987 м²
1/2 Этаж
€ 176,440
Продажа производственно – складского комплекса в д. Станьково. На огороженной т…
Ресторан, кафе
Дзержинск, Беларусь
801 м²
3/6 Этаж
€ 140,247
Коммерческая
Дзержинск, Беларусь
3 149 м²
Количество этажей 6
€ 1,538,191
Продаётся действующее торгово-административное здание в г…
Магазин
Станьково, Беларусь
46 м²
1 Этаж
€ 8,596
Продается в самом центре д. Станьково Дзержинского района (27 км от МКАД) административно-хо…
Коммерческая 18 комнат
Фаниполь, Беларусь
18 Количество комнат
385 м²
2/2 Этаж
€ 190,012
СЗАО „ФЗП“ предлагает земельный участок 1,83 га с готовым проектом предприятия и…
Коммерческая
Дзержинск, Беларусь
623 м²
Количество этажей 1
€ 352,879
Продаётся изолированное помещение. Назначение-Производственное помещение, наименование-Произ…
Коммерческая
Фаниполь, Беларусь
286 м²
Количество этажей 3
€ 162,867
В одном из самых "молодых" городов Беларуси в г. Фаниполь Дзержинского р-на, …
Коммерческая 2 комнаты
Станьковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
78 м²
Количество этажей 1
€ 36,102
Продается производственно-складское помещение с участком рядом с д. Станьково. Дзержинский р…
Офис 14 комнат
Дзержинск, Беларусь
14 Количество комнат
286 м²
2/2 Этаж
€ 171,915
2-х этажное административное здание с отличный ремонтом. Целевое назначение: офисное зд…
Склад 4 комнаты
Станьково, Беларусь
4 Количество комнат
300 м²
1/1 Этаж
€ 135,723
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2.&…
Склад 3 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
478 м²
1/1 Этаж
€ 115,817
Продаётся отдельно стоящее капитальное строение(склад, производство, хранилище и т.д.), д. Г…
Коммерческая
Волма, Беларусь
313 м²
1/1 Этаж
€ 67,861
Здание бывшего детского сада 313 м и более 2;, этаж 1/1, кирпич, естественное освещение, ото…
Производство 15 комнат
Томковичи, Беларусь
15 Количество комнат
1 194 м²
1/1 Этаж
€ 108,578
Готовый бизнес, приносящий доход! Продаётся производственно-складская база д.Томковичи , 26,…
Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь
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