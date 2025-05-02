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Производственные здания в Дзержинском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
16
склады
4
Производство Удалить
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2 объекта найдено
Производство 350 м² в Дзержинск, Беларусь
Производство 350 м²
Дзержинск, Беларусь
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Номер договора с агентством 1823/1 от 2022-09-30
$170,000
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Производство 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Производство 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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