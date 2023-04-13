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Купить магазин в Брестская область, Беларусь

Брест
64
Барановичи
6
Кобрин
2
Жабинка
1
Малорита
1
Ракитницкий сельский Совет
1
Столовичский сельский Совет
1
Хидринский сельский Совет
1
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77 объектов найдено
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
543 м² 1/1 Этаж
€ 448,868
Предлагаю для продажи в самом центре Бреста, ул. Московская, 204, Торговое изолированное пом…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
39 м² 2/3 Этаж
€ 42,322
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже (вход с…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 329,781
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 140,5 кв.м. Изолиро…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 146,569
Торговое помещение в собственность в районе Вулька (р - н ул. Махновича) города Бреста общей…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
39 м² 1/5 Этаж
€ 61,376
Предлагаю для продажи Торговое помещение (выведена жилая квартира) в самом центре г. Бреста,…
Магазинв Барановичи, Беларусь
Магазин
Барановичи, Беларусь
750 м²
€ 858,803
Продажа Статус объекта. Продажа магазина Адрес: Брестская область, г. Барановичи, ул. Домейк…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 13,741
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 17,3 кв.м. Изолиров…
Магазинв Жабинка, Беларусь
Магазин
Жабинка, Беларусь
28 м²
€ 7,786
ЛОТ 4263. Торговый павильон в центре Жабинки, расположенный на участке площадью 12,67 соток …
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
55 м² 2/3 Этаж
€ 29,314
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 29,314
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 54,5 кв.…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
55 м² 2/3 Этаж
€ 29,314
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
3 049 м² 1/2 Этаж
€ 1,099,268
Предлагаем для продажи ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР в самом центре г. Бреста, 2-х этажное здание с цокольн…
Магазинв Барановичи, Беларусь
Магазин
Барановичи, Беларусь
11 м² 2/4 Этаж
€ 10,077
Продается административно-торговое помещение, площадь 11 м.кв., в торговом здании с высокой …
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 76,033
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 83,2 кв.…
Магазинв Барановичи, Беларусь
Магазин
Барановичи, Беларусь
29 м² 1/5 Этаж
Цена по запросу
В продаже административно - торговое помещение в Военном городке общей площадью 29,2 кв.м.&n…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
22 м² 2/4 Этаж
€ 20,153
Предлагаю для продажи в самом центре г. Бреста на ул. Советской в торговом центре «Берестейс…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
115 м² 1/5 Этаж
€ 190,000
Предлагаем для продажи в центре Бреста изолированное помещение по адресу ул. Комсомольская, …
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/6 Этаж
€ 118,171
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 85,8 кв.…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 22,443
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 25,2 кв.…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
39 м² 1/2 Этаж
€ 68,704
Лот 6756. Торговый объект площадью 39,0 кв.м на самой оживленной улице Бреста - улице Советс…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
21 м² 2/3 Этаж
€ 13,723
Лот 6754. Торговое помещение в центре Бреста: - общая площадь помещения - 21,4 кв.м.; - удоб…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
39 м² 1/5 Этаж
€ 66,872
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
39 м² 1/5 Этаж
€ 61,376
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, ПОКУПАТЕЛЬ не платит агентству комиссию! П…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
260 м² 1/1 Этаж
€ 343,521
Предлагаю для продажи в Юго-Западной части г. Бреста Изолированное торговое помещение, распо…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 65,956
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 3…
Магазинв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Хидринский сельский Совет, Беларусь
572 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается торгово-выставочный комплекс расположенный на трассе М1. В состав комплекса входят…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
43 м² 1/5 Этаж
€ 89,774
Предлагаем для продажи Изолированное помещение расположенное по адресу: Брестская обл., г. Б…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
2/4 Этаж
€ 17,863
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 24,6 кв.м. Изолиров…
Магазинв Столовичский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Столовичский сельский Совет, Беларусь
177 м² 1/1 Этаж
€ 1,052
Здание специализированное розничной торговли, которое расположено в д. Большое Гатище! Прода…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 43,971
Здание мгогофункциональное (назначение - здание специализированное розничной торговли) в соб…

Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь

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