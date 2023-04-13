Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Офисы

Продажа офисных помещений в Брестская область, Беларусь

Брест
40
Барановичи
3
Щерчовский сельский Совет
2
Кобрин
1
Тельминский сельский Совет
1
Офис В архив
Очистить
47 объектов найдено
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 89,774
3 - комнатная квартира общей площадью 83,6 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Офисв Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м² 1/1 Этаж
€ 16,489
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 15%!!! Продается в живописном и уютном месте, рядом с Беловежской Пущей Капи…
Офисв Барановичи, Беларусь
Офис
Барановичи, Беларусь
64 м² 1/5 Этаж
€ 39,390
3-комнатная квартира для бизнеса по ул. Гагарина! * Площадь: общая – 64,3 кв.м., жилая…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
213 м² 1/1 Этаж
€ 458,029
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО) рас…
Офисв Кобрин, Беларусь
Офис
Кобрин, Беларусь
1/1 Этаж
€ 64,124
Административное помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью …
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
210 м² 1/1 Этаж
€ 137,409
ЦЕНА СНИЖЕНА!!! Предлагаю для продажи Капитальное строение, расположенные по адресу: Брестск…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 38,016
1 - комнатная квартира общей площадью 37,5 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
74 м² 1/9 Этаж
€ 67,788
Предлагаем для продажи Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Васне…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
€ 10,077
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка (р - н ул. Карьерной…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
10 м²
€ 175,000
Лот 6802. Продается помещение складов, торговых баз, хранилищ, расположенное на земельном уч…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
3/3 Этаж
€ 343,521
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 467,6 кв.м.…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
48 м² 1/2 Этаж
€ 64,124
Лот 6755. Офисное (торговое) помещение по ул. Советской, расположено на 1 этаже торгового це…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
1 390 м² 1/3 Этаж
€ 275,446
Продается здание в самом центре Бреста!   Объект представляет собой отдельно стоящее 3-…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
1 082 м² 2/2 Этаж
€ 783,916
Продается имущественный комплекс в Бресте!   Объект находится в г. Бресте, ул. Советско…
Офис 3 комнатыв Барановичи, Беларусь
Офис 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 25,650
2-комнатная квартира в центре города. * Площадь: общая – 44,8 кв.м., жилая – 32,…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
6 м² 1/5 Этаж
€ 47,635
Лот 6636. Офис располагается в центре города Бреста на бульваре Шевченко в жилом доме на 1 э…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
44 м² 1/5 Этаж
€ 45,711
Предлагаем для продажи Офис в самом центре города Бреста на бульваре Шевченко, д. 8, в жилом…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
98 м² 2/3 Этаж
€ 109,927
Предлагаем для Продажи Изолированное помещение, расположенное по адресу: Брестская область, …
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
8/8 Этаж
€ 458,029
Административное помещение в бизнес - центре "Брест Деловой" в собственность в вос…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
65 м² 3/3 Этаж
€ 41,681
Предлагаем для продажи как вместе, так и по отдельности: Изолированные помещения, расположен…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
44 м² 1/2 Этаж
€ 87,941
Предлагаем для продажи Изолированное помещение, расположенное по адресу: Брестская обл., г. …
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
870 м² 1/1 Этаж
€ 68,704
Предлагаю для продажи Капитальные строения, расположенные по адресу: Брестская обл., г. Брес…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
106 м² 1/6 Этаж
€ 121,900
Продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Изолированное помещение, распол…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
210 м² 1/1 Этаж
€ 146,203
Продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, расположе…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
50 м² 1/3 Этаж
€ 49,009
Прямая продажа от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предл…
Офисв Щерчовский сельский Совет, Беларусь
Офис
Щерчовский сельский Совет, Беларусь
379 м² 1/1 Этаж
€ 22,901
Мы работаем от собственника! Приобретая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предл…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
54 м² 1/10 Этаж
€ 29,625
Прямая продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Изолированное помещение,…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
10 м² 1/4 Этаж
€ 109,927
Лот 6301. Помещение многофункциональное, расположенное на первом этаже четырехэтажного здани…
Офисв Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
775 м² 1/1 Этаж
€ 82,445
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Предлагае…
Офис 4 комнатыв Барановичи, Беларусь
Офис 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат 113 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Помещение 112 кв.м. по ул. Ленина ! * 2 эт./ 2-эт. кирпичного дома; * Площадь: общая –…

Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти