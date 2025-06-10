  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Сиануквиль
  4. Жилой комплекс Сиануквиль

Жилой комплекс Сиануквиль

Сиануквиль, Камбоджа
от
$47,823
НДС
BTC
0.5688444
ETH
29.8155645
USDT
47 281.7998013
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
ID: 33066
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Прэахсэйханук
  • Город
    Сиануквиль

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Описание пpоeктa.

Тimе Squаrе 10 — этo три жилыe башни нa пеpвой линии пляжa Oтрec 1 в Cиaнуквилe. Aпартамeнты с балкoнами и видoм нa мope. Kурoртная инфрастpуктурa уpoвня 4*. Bcё пocтрoeнo девeлопepом Меgakim Wоrld Corрoratiоn Ltd с подтвepждённой pепутацией, с офoрмлeнием собственности в формате Frееhоld. Проект находится на этапе старта — вы заходите по минимальной цене, до начала основного роста.

Типы квартиры: 1 спальня+кухня-гостиная

Собственность: Свидетельство на право пользования на 50 + 50 лет

Срок сдачи: 2028г.

Квартира в собственность в перспективном месте Камбоджи

  • Полностью готовая разрешительная документация
  • Право собственности для иностранцев на 50+ лет
  • Льготный налоговый режим для частных лиц
  • Квартиры сдаются под ключ
  • Разнообразные рассрочки до 4-х лет

Инфраструктура:

Жителям и гостям комплекса доступны объекты социально-бытовой и развлекательной инфраструктура

  • Круглосуточный ресепшн
  • Детская игровая площадка
  • Зал для йоги и медитации с видом на море
  • Спортзал 352 м² с видом на море
  • Собственный паркинг
  • Инфинити-бассейн 495 м²
  • Отельный сервис
  • Видеонаблюдение
  • Бар под открытым небом
  • Круглосуточная охрана
  • Видовая лаунж зона на крыше
  • Зал для игры в покер
  • Лаунж зона для сигар
  • Кинотеатр
  • Комната для совещаний

Преимущества инвестиции

1. Сезонное проживание

Идеальное решение для семейного отдыха в Юго-Восточной Азии

Вся необходимая инфраструктура не выходя с территории комплекса

2. Аренда

Благодаря насыщенной туристической инфраструктуре и постоянно растущему туристическому потоку в сочетании с международной управляющей компанией делают арендную стратегию простой и привлекательной

3. Ликвидность актива

Единственный проект с правом собственности, что обеспечивает высокую ликвидность среди местного населения

5. Рост цены

Подобные интегрированные проекты очень популярны в Камбодже и в среднем показывают рост от 2Х на горизонте 5 лет.

Возможно вы искали нас по следующим запросам: недвижимость за границей, недвижимость заграницей, недвижимость за рубежом, недвижимость зарубежом, купить недвижимость за границей, купить недвижимость заграницей, купить недвижимость за рубежом, купить недвижимость зарубежом, квартира во Вьетнаме, квартира во Вьетнаме, купить квартиру во Вьетнаме, купить квартиру во Вьетнаме, квартира за границей, квартира заграницей, квартира за рубежом, квартира зарубежом,купить квартиру за границей, купить квартиру заграницей, купить квартиру за рубежом, купить квартиру зарубежом, квартиры за границей, квартиры заграницей, квартиры за рубежом, квартиры зарубежом, жилье за границей, жилье заграницей, жилье за рубежом, жилье зарубежом, купить жилье за границей, купить жилье заграницей, купить жилье за рубежом, купить жилье зарубежом, дом заграницей, дом за границей, дом за рубежом, дом зарубежом, купить дом, таунхаус за границей, таунхаус заграницей купить таунхаус за границей, таунхаус за рубежом, таунхаус за рубежом, таунхаус зарубежом, купить таунхаус за рубежом, купить таунхаус зарубежом, купить дом заграницей, купить дом за границей, купить дом за рубежом, купить дом зарубежом, дом в Камбодже, дом в Камбодже, купить дом в Камбодже, купить дом в Камбодже, таунхаус в Камбодже, тайнхаус в Камбодже, купить таунхаус в Камбодже, купить таунхаус в Камбодже, кондоминимум в Камбодже, кондоминимум в Камбодже, купить кондоминимум в Камбодже, купить кондоминимум в Камбодже, вилла в Камбодже, вилла в Камбодже, купить виллу в Камбодже, купить виллу в Камбодже, недвижимость в Камбодже, купить недвижимость в Камбодже, недвижимость в Юго-Восточной Азии, купить недвижимость в Юго-Восточной Азии, квартира в Юго-Восточной Азии, квартиры в Юго-Восточной Азии, купить квартиру в Юго-Восточной Азии, купить дом в Юго-Восточной Азии, купить таунхаус в Юго-Восточной Азии, купить кондоминимум в Юго-Восточной Азии, купить виллу в Юго-Восточной Азии, инвестиции в недвижимость за границей, инвестиции в недвижимость заграницей, инвестиции в недвижимость за рубежом, инвестиции в недвижимость зарубежом, инвестиции в недвижимость Камбоджи, инвестиции в недвижимость Камбоджи, инвестиции в недвижимость Камбоджи, инвестиции в недвижимость в Азии, инвестиции в недвижимость в юго-Восточной Азии, инвестиционная недвижимость в Камбодже, инвестиционная недвижимость в Камбодже, инвестиционная недвижимость в Азии, инвестиционная недвижимость в Юго-Восточной Азии, квартира на море, квартира на океане, дом на море, дом на океане, вилла на море, вилла на океане, таунхаус на море, таунхаус на океане, купить квартиру на море, купить квартиру на океане, купить дом на море, купить дом на океане, купить виллу на море, купить виллу на океане, купить таунхаус на море, купить таунхаус на океане, квартира с видом на море, квартира с видом на океан, дом с видом на море, дом с видом на океан, вилла с видом на море, вилла с видом на океан, таунхаус с видом на океан, купить квартиру с видом на море, купить квартиру с видом на океан, купить дом с видом на море, купить дом с видом на океан, купить виллу с видом на море, купить виллу с видом на океан, купить таунхаус с видом на океан.

Местонахождение на карте

Сиануквиль, Камбоджа

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Многоквартирный жилой дом Time
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,197
НДС
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Сиануквиль, Камбоджа
от
$45,500
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Сиануквиль
Сиануквиль, Камбоджа
от
$47,823
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Показать все Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 50
🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp. Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции. 📍 Локация премиум-класса: Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Камбоджа
от
$57,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 39
Time Square Ocean View — инвестиция с видом на будущее 📍Первая береговая линия, Сиануквиль 🏙 Масштабный курортный проект: 1300 апартаментов 🌅 Панорамные виды на море: от 1 до 4 спален   🏝 Комплексная инфраструктура: ▪️ Собственный аквапарк ▪️ Бассейны, фитнес-залы, бегов…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Показать все Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Жилой комплекс Тime Squarе 10 Ocеаn View
Сиануквиль, Камбоджа
от
$45,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 30
Площадь 47–100 м²
4 объекта недвижимости 4
🌊 Мope, инвecтиции и pоскошь — всё в однoм прoектe! 💎 Пepвaя линия океанa — aпapтaмeнты бизнес-класса c пaнopамным видом 🔥 Скидка 10% на вcе квартиpы тoлько дo кoнца ноябpя! 🏖 Доxоднoсть дo 12%-14% годовыx в валютe   🏙️ О пpoекте Тime Squarе 10 Ocеаn View — масштабный мeждунаро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
58,086
Квартира 2 комнаты
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Камбодже
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
10.06.2025
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
Показать все публикации