Описание пpоeктa.

Тimе Squаrе 10 — этo три жилыe башни нa пеpвой линии пляжa Oтрec 1 в Cиaнуквилe. Aпартамeнты с балкoнами и видoм нa мope. Kурoртная инфрастpуктурa уpoвня 4*. Bcё пocтрoeнo девeлопepом Меgakim Wоrld Corрoratiоn Ltd с подтвepждённой pепутацией, с офoрмлeнием собственности в формате Frееhоld. Проект находится на этапе старта — вы заходите по минимальной цене, до начала основного роста.

Типы квартиры: 1 спальня+кухня-гостиная

Собственность: Свидетельство на право пользования на 50 + 50 лет

Срок сдачи: 2028г.

Квартира в собственность в перспективном месте Камбоджи

Полностью готовая разрешительная документация

Право собственности для иностранцев на 50+ лет

Льготный налоговый режим для частных лиц

Квартиры сдаются под ключ

Разнообразные рассрочки до 4-х лет

Инфраструктура:

Жителям и гостям комплекса доступны объекты социально-бытовой и развлекательной инфраструктура

Круглосуточный ресепшн

Детская игровая площадка

Зал для йоги и медитации с видом на море

Спортзал 352 м² с видом на море

Собственный паркинг

Инфинити-бассейн 495 м²

Отельный сервис

Видеонаблюдение

Бар под открытым небом

Круглосуточная охрана

Видовая лаунж зона на крыше

Зал для игры в покер

Лаунж зона для сигар

Кинотеатр

Комната для совещаний

Преимущества инвестиции

1. Сезонное проживание

Идеальное решение для семейного отдыха в Юго-Восточной Азии

Вся необходимая инфраструктура не выходя с территории комплекса

2. Аренда

Благодаря насыщенной туристической инфраструктуре и постоянно растущему туристическому потоку в сочетании с международной управляющей компанией делают арендную стратегию простой и привлекательной

3. Ликвидность актива

Единственный проект с правом собственности, что обеспечивает высокую ликвидность среди местного населения

5. Рост цены

Подобные интегрированные проекты очень популярны в Камбодже и в среднем показывают рост от 2Х на горизонте 5 лет.

