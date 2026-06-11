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Продажа офисных помещений в Святом Власе, Болгария

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коммерческая недвижимость
107
отели
89
1 объект найдено
Офис 105 м² в Святой Влас, Болгария
Офис 105 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
🏢 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СВЯТОМ ВЛАСЕ: ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ОБЪЕКТ Предлагаем к продаже пр…
$258,863
НДС
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Агентство
Болгарский Эксперт
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