Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Святой Влас
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Святом Власе, Болгария

Кондо Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: Предлагаем вам 3-комнатную мезонетную квартиру на Южном побережье в Свети …
$231,611
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам трехкомнатную мезонетную квартиру в комплексе Centauri в…
$231,611
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Уникальная двухуровневая квартира в комплексе South Bay Beach, Свети Влас,…
$115,224
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
AdriastarAdriastar
Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам 4-комнатную двухуровневую квартиру с видом на море в ком…
$143,040
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам 4-комнатную мезонетную квартиру, расположенную на 3 этаж…
$366,621
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Кондо в Святой Влас, Болгария
Кондо
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу уникальную мезонету с панорамным видом на море из…
$231,611
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти