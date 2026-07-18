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Квартиры около гольф-клуба в Созополе, Болгария

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Chernomorets
29
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Созопол, Болгария
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
🌅 Просыпайтесь под шум волн в Созополе с захватывающим видом на море! ✨Представляем вашем…
$222,800
НДС
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Болгарский Эксперт
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Типы недвижимости в Созополе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Созополе, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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