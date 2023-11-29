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Кафе и рестораны в Район Софии (Столична), Болгария

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе в Изгрев, Болгария
Ресторан, кафе
Изгрев, Болгария
Площадь 1 000 м²
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
€500,000
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Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ …
€24,900
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Ресторан, кафе в Район Софии (Столична), Болгария
Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 52 м²
€45,000
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Ресторан, кафе в Район Софии (Столична), Болгария
Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 175 м²
€250,000
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