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Болгария
Коммерческая
Район Софии (Столична)
Коммерческая недвижимость в Район Софии (Столична), Болгария
София
15
Витоша
6
Изгрев
5
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3
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40 объектов найдено
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Офис
София, Болгария
52 м²
5
€91,945
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Коммерческая 6 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением
Lozenec, Болгария
6
4
280 м²
Bestay Property presents an office with a built-up are of 280 sq.m. in Lozenets district, fu…
€500,000
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Коммерческая 7 спален с кондиционером, с охраной, с газовым отоплением
Lozenec, Болгария
7
4
500 м²
Bestay Property presents for sale or rent a luxuriously furnished and equipped office with a…
€2,00 млн
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Коммерческая
Витоша, Болгария
7 600 м²
Bestay Property presents a commercial land with strategic location next to the Business Park…
€2,80 млн
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Магазин
Витоша, Болгария
392 м²
1
DREAM WISHEN REALSES Большой магазин для общения в Manastirski Livadi. Отдельный сайт с боль…
€705,600
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Офис
Lozenec, Болгария
310 м²
4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
€742,760
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Магазин с парковкой
София, Болгария
1 350 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
€3,00 млн
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Офис с охраной
София, Болгария
46 м²
4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Офис на продажу в коммуникативном месте рядом со станцией метро, о…
€51,000
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Магазин
София, Болгария
107 м²
8
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
€149,000
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Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
4 000 м²
Bestay Property offers a residential building in the district of Dianabad, Sofia. The proper…
€3,30 млн
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Коммерческая
Pancharevo, Болгария
4 000 м²
Bestay Property представляет три комбинированных инвестиционных участка в районе Камбаните, …
€1,20 млн
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Коммерческая
Район Софии (Столична), Болгария
4 867 м²
Престижный участок земли по выгодной цене, расположенный на бульваре Брюсселя. возле аэропор…
€2,30 млн
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Коммерческая
Банкя, Болгария
24 100 м²
Bestay Property presents a great investment opportunity at a reasonable price located in Ba…
Цена по запросу
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Коммерческая
Район Софии (Столична), Болгария
4 252 м²
Bestay Property представляет регулируемую землю площадью 4252 м ², расположенную в Софии, Ис…
€2,50 млн
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Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
650 м²
Bestay Property представляет коммерческую недвижимость (здание), недалеко от центра Симеонов…
€750,000
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Коммерческая
Возраждане, Болгария
402 м²
Bestay Property presents a regulated land with an area of 402 m², located Sofia – City, on a…
€650,000
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Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Район Софии (Столична), Болгария
737 м²
Bestay Property представляет объект для офиса или магазина, который расположен на бульваре "…
€1,20 млн
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Отель с ванной
София, Болгария
1 260 м²
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
€2,60 млн
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Отель 11 комнат
Район Софии (Столична), Болгария
11
1 400 м²
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hot…
€949,999
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Склад
Вробница, Болгария
2 500 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…
€1,58 млн
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Офис с ванной
Витоша, Болгария
401 м²
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
€501,250
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Офис с ванной
Витоша, Болгария
368 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
€460,000
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Коммерческая
Изгрев, Болгария
723 м²
€1,05 млн
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Офис 5 комнат с ванной
София, Болгария
5
260 м²
Агентство KVADRAT представляет вам новый полностью меблированный и готовый к использованию…
€300,000
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Магазин
София, Болгария
60 м²
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
€74,940
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Магазин
Витоша, Болгария
52 м²
€27,000
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Ресторан, кафе
Изгрев, Болгария
1 000 м²
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
€500,000
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Магазин
Изгрев, Болгария
191 м²
€152,800
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Ресторан, кафе
София, Болгария
70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ …
€24,900
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Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
52 м²
€45,000
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Типы недвижимости в Район Софии (Столична)
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