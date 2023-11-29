Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. София
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в София, Болгария

коммерческая недвижимость
15
офисы
6
магазины
5
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ …
€24,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти