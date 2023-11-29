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Магазины в Район Софии (Столична), Болгария

София
5
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9 объектов найдено
Магазин в Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
Площадь 392 м²
Количество этажей 1
DREAM WISHEN REALSES Большой магазин для общения в Manastirski Livadi. Отдельный сайт с боль…
€705,600
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Магазин с парковкой в София, Болгария
Магазин с парковкой
София, Болгария
Площадь 1 350 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
€3,00 млн
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Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 107 м²
Количество этажей 8
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
€149,000
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Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 60 м²
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
€74,940
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Магазин в Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
Площадь 52 м²
€27,000
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Магазин в Изгрев, Болгария
Магазин
Изгрев, Болгария
Площадь 191 м²
€152,800
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Магазин в Изгрев, Болгария
Магазин
Изгрев, Болгария
Площадь 60 м²
€65,000
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Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 123 м²
€117,325
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Магазин в София, Болгария
Магазин
София, Болгария
Площадь 700 м²
€730,000
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