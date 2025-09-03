Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Болгария
  2. Болгария
  Жилая
  Дом
  Сад
  6. Сад

Дома с садом в Русенской области, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Бяла, Болгария
Дом 4 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом в городе Бяла, Варненской области. Пл…
$214,074
