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Дома с гаражом в Русенской области, Болгария

2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Bazan, Болгария
Дом 8 комнат
Bazan, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту недвижимость с домом, гаражом и бо…
$151,503
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Бяла, Болгария
Дом 5 комнат
Бяла, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
IBG Real Estates offers for sale this large brick built house located in the end of nice and…
$42,073
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Параметры недвижимости в Русенской области, Болгария

Недорогая
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