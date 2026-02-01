Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Byala
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Byala, Болгария

однокомнатные
15
двухкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Byala, Болгария
Квартира 2 комнаты
Byala, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную, немеблированную, «под ключ» двухкомнатную квартиру с частичным видом …
$90,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Byala, Болгария

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти