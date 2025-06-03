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Квартиры с бассейном в Byala, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Byala, Болгария
Квартира 3 комнаты
Byala, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплекс…
$123,254
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Агентство
GINY DOM
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Параметры недвижимости в Byala, Болгария

с видом на море
Недорогая
Элитная
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