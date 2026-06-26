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Многоуровневые квартиры с террасой в Бургасской области, Болгария

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Несебр
3
Святой Влас
8
Ахелой
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 2/5
🏛️ ДВОРЦОВЫЙ СТИЛЬ И ТИШИНА ВНУТРЕННЕГО САДА: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ МЕЗОНЕТ В ЖК ARTHUR (…
$348,448
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
✦ ANTONIA: Потрясающая двухуровневая квартира с огромными террасами! Предлагаем вашему вн…
$121,364
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 6/7
🏛️ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕЗОНЕТ В VILLA FLORENCIA (СВЕТИ …
$319,790
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
🌊 ПАНОРАМА МОРЯ И ДВА УРОВНЯ КОМФОРТА: РОСКОШНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ТАУНХАУС В BAY VIEW VILLAS (К…
$114,272
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Несебр, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 3/4
🏠 ПРОСТОР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: 4-КОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В SUNNY DAY 3 Предлагаем к продаже редки…
$129,431
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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