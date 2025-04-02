Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жировичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Жировичский сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Жилой уютный дом в живописном садовом товариществе "Надежда", Острошицкий с/с, Логойский р-н…
$79,900
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 19/19
Продается уютная однокомнатная квартира в ЖК ”Липень”, микрорайон Великий лес.   Квартира по…
$78,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/5
3-х комнатная квартира в Южном микрорайоне! * 2 эт./ 5-эт. кирпичного дома;* Площадь: общая …
$37,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 3 - квартира в блокированном жилом доме в аг. Слобода, Пекалинский с/с, Смолевичск…
$51,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 14/16
Продается просторная светлая двухкомнатная квартира с потрясающим панорамным видом на город …
$104,900
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира в гп. Старобин по ул. Коржа ❤️ 2-комнатная квартира с просторными жилыми ком…
$28,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом 2 комнаты в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продажа дома в деревне Золотая Горка – уединение и покой вдали от городской суеты _______…
$17,400
Оставить заявку
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 68 м²
Дом в центре Борисова ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в самом сердце Борисова. Адрес:…
$29,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$82,151
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Слоним, Беларусь
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Продаётся однокомнатная квартира на 2 этаже 5- этажного монолитного дома с хорошей площадью …
$20,500
Оставить заявку
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 113 м²
Дом в центре культурной столицы - города Несвиж! ❤️ Главным достоинством данного дома являет…
$39,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
В самом сердце столицы, новая двухкомнатная квартира с ремонтом мебелью и техникой. Кирпичны…
$170,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Жировичский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов