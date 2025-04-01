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Квартиры в Жировичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Жировичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жировичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Продается 3-х квартира в а.г. Жировичи, по ул. Молодежная. Комнаты изолированные, большие , …
$19,300
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