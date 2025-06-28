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Коммерческая недвижимость в Жмуровском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 30 м² в Пригородная, Беларусь
Коммерческое помещение 30 м²
Пригородная, Беларусь
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Предлагаем к продаже гараж из железобетонных плит с подвалом и смотровой ямой, расположенный…
$6,000
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