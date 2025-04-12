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Дома в Зябровский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Зябровка, Беларусь
Дом
Зябровка, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается бревенчатый  дом в д.Зябровка (14 км. от города)  В доме газовое отопление , окна …
$28,000
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Параметры недвижимости в Зябровский сельский Совет, Беларусь

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