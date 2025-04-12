Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Зябровский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Зябровский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Коренёвка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Коренёвка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/5
Предлагается к покупке 2х  комнатная квартира в посёлке Коренёвка. 5 км. От Гомеля. Чистая з…
$20,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Зябровский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов