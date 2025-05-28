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Продажа офисных помещений в Жодино, Беларусь

коммерческая недвижимость
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магазины
3
1 объект найдено
Офис 340 м² в Жодино, Беларусь
Офис 340 м²
Жодино, Беларусь
Площадь 340 м²
Этаж 1/2
Продается административное помещение на проспекте Мира.Площадь – 339,8 кв.м. Оживленное мест…
$339,800
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