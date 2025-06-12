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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Ждановичах, Беларусь

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3 объекта найдено
Магазин 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В Площади: 1 308,1 м2 Арендат…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В Площади: 1 308,1 м2 Арендат…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 36 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 36 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Аренда помещения (офис, услуги) общей площадью 35,5м2 по улице Парковая, дом 1Д, г\п Жданови…
Цена по запросу
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Realting.com
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