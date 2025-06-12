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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Ждановичах, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Ждановичи, Беларусь
Квартира
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В Площади: 1 308,1 м2 Арендат…
Цена по запросу
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