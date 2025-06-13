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Дома в Зельвенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бородичи, Беларусь
Дом
Бородичи, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дом в аг. Бородичи. 1950 года постройки, с участком -0,2454 га соток.Подведено  эл…
$5,000
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Параметры недвижимости в Зельвенский сельский Совет, Беларусь

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