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Кафе и рестораны в Зельве, Беларусь

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 588 м² в Зельва, Беларусь
Ресторан, кафе 1 588 м²
Зельва, Беларусь
Площадь 1 588 м²
Продается придорожный гостинично-развлекательный комплекс, состоящий из мотелей, кемпингов, …
$350,000
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