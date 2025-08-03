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Коммерческая недвижимость в Зельве, Беларусь

3 объекта найдено
Производство 562 м² в Зельва, Беларусь
Производство 562 м²
Зельва, Беларусь
Площадь 562 м²
Количество этажей 2
Продается отдельностоящее 2-этажное капитальное строение деревообрабатывающего производства …
$55,000
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Ресторан, кафе 1 588 м² в Зельва, Беларусь
Ресторан, кафе 1 588 м²
Зельва, Беларусь
Площадь 1 588 м²
Продается придорожный гостинично-развлекательный комплекс, состоящий из мотелей, кемпингов, …
$350,000
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Коммерческое помещение 1 588 м² в Зельва, Беларусь
Коммерческое помещение 1 588 м²
Зельва, Беларусь
Площадь 1 588 м²
Продается в собственность действующий придорожный гостинично-развлекательный комплекс, состо…
$350,000
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