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Производственные здания в Зельва, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 562 м² в Зельва, Беларусь
Производство 562 м²
Зельва, Беларусь
Площадь 562 м²
Количество этажей 2
Продается отдельностоящее 2-этажное капитальное строение деревообрабатывающего производства …
$55,000
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