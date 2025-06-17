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Долгосрочная аренда офисов в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Офис 245 м² в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Офис 245 м²
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 245 м²
Этаж 2/2
Сдается незавершенный коттедж в д.Тарасово, по ул.Замковая, в 400 м от МКАД. Участок 25 сото…
$650
в месяц
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Офис 4 467 м² в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Офис 4 467 м²
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 4 467 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию помещения в административно-торговом комплексе напротив микрорайо…
$10
в месяц
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Офис 100 м² в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Офис 100 м²
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Предлагаем вашему вниманию многофункциональные помещения в административно-торговом комплекс…
Цена по запросу
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